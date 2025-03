Neres: "Con Conte in 6 mesi ho corso più che in tutta la carriera! Scudetto? Perchè no! Su Kvara..."

Chi vince lo scudetto? (sorride e allarga le braccia) "Il Napoli, why not?! Non è facile ma di sicuro ci proveremo fino alla fine. Non possiamo mollare mica adesso". Questa la reazione e la risposta di David Neres alla domanda postagli dal Corriere della Sera, che oggi riporta una bella intervista all'esterno brasiliano del Napoli di cui vi riportiamo alcuni estratti: "In campo col Milan? Lo spero ma decide Conte, ovviamente".

È lei l'erede di Kvara?

"lo sono David Neres, nato a San Paolo cresciuto col mito di Messi e Ronaldinho. Kvara è un top player. Uno di quei giocatori fondamentali per un club. Come persona e come amico mi è dispiaciuto sia andato via".

Che allenatore è Conte?

"Molto simpatico! Sono serio: pretende tanto da ogni giocatore. Per me è perfetto perché quando un allenatore non è esigente tendo a rilassarmi. Tira fuori il massimo, ti stimola, ti motiva come nessuno. E ti rimprovera anche, mi è successo dopo due settimane che ero qui. Avevamo fatto un’amichevole e diciamo che non mi ero impegnato, mi chiamò da parte in maniera chiara e diretta. In quel momento capii bene però chi avessi di fronte e come dovevo comportarmi. Mi è servito»".

È vero quello che si dice sui suoi allenamenti durissimi?

"Sono i più duri che abbia mai fatto. Ho corso di più in questi 6 mesi che nel resto della mia carriera finora".