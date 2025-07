Rileggi live Castel di Sangro, day 2: seduta mattutina, cori d'auguri per Conte. Out Olivera e Vergara

Si chiude qui il racconto della seduta mattutina del secondo giorno nel ritiro di Castel Di Sangro. A breve 8 azzurri si sposteranno all'esterno dello Stadio Patini per una seduta di autografi. Per gli allenamenti pomeridiani appuntamento alle 18.15.

12-37 - Gli azzurri lasciano il campo e rientrano negli spogliatoi. Termina qui la seduta mattutina.

12.30 - Termina il lavoro a secco, squadra riunita a centrocampo per la seduta di stretching.

12.28 - Buongiorno e Politano rientrano negli spogliatoi, Anguissa resta seduto in campo dopo lo stretching.

12.25 - Seduta di stretching per Anguissa, Politano e Buongiorno. Gilmour rientra negli spogliatoi.

12.23 - Termina, invece, il lavoro supplementare per Anguissa, McTominay, Gilmour, Politano e Buongiorno. L'ex United rientra negli spogliatoi.

12.22 - Si ricomincia correndo dal limite di un'area di rigore all'altra.

12.20 - Breve pausa.

12.14 - Continuano nei giri di campo Anguissa, McTominay, Gilmour, Politano e Buongiorno. Lavoro supplementare per i reduci da infortuni.

12.14 - Iniziano gli scatti di gruppo da una porta all'altra.

12.13 - Terminano i 5 chilometri di corsa.

12.06 - Lukaku rientra in campo.

12.04 - Lukaku rientra negli spogliatoi.

11.47 - Corrono insieme in un gruppetto di sole due unità Neres e Ambrosino.

11.45 - Azzurri divisi in gruppetti, iniziano le ripetute.

11.40 - Termina l'esercitazione.

11.30 - Non partecipa all'allenamento neanche Vergara, che resta a bordo campo in scarpette da ginnastica.

11.29 - Giovanni Simeone lascia momentaneamente il campo per poi rientrare regolarmente.

11.28 - A parte si allenano Sgarbi, Ambrosino, McTominay, Buongiorno, Obaretin, Gilmour e Simeone.

11.27 - In gruppo anche Matteo Politano, che prende parte all'esercitazione.

11.25 - Gruppo diviso tra blu e fucsia. Inizia un'esercitazione di possesso - passaggio con massimo due tocchi - e aggressione all'interno dell'esagono disegnato a centrocampo.

In blu Zanoli, Marianucci, Juan Jesus, D'Angelo, Anguissa, Hasa, Coli Saco, Politano, Lukaku, Spinazzola.

In fucsia Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Mazzocchi, De Bruyne, Lobotka, Raspadori, Neres, Lucca, Lang.

11.24 - Terminano i torelli, la squadra.

11.18 - Squadra divisa in tre gruppi per dei torelli.

11.16 - Il pubblico fa gli auguri ad Antonio Conte cantando il "Tanti auguri a te", il tecnico azzurri ricambia applaudendo e salutando i tifosi.

11.15 - Gli azzurri entrano in campo. Parte il coro "I campioni dell'Italia siamo noi".

11.10 - Pubblico in attesa della squadra sul campo principale, il settore distinti e quasi tutto esaurito.

10.35 - Assente Olivera, che dopo il problema al polpaccio di ieri non si allena in gruppo.

10.34 - Sul campo principale vengono disposti dei nastri bianchi a formare un esagono in mediana.

10.33 - Squadra al lavoro sul campo B.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della seduta mattutina nella seconda giornata di allenamenti a Castel di Sangro. Dopo la seduta pomeridiana di ieri, la squadra di Antonio Conte torna ad allenarsi allo Stadio Teofilo Patini. L'apertura dei cancelli dell'impianto abruzzese è prevista per le ore 10,30.