Ultim'ora Raspadori, spunta l'Atletico Madrid! Sky: si può chiudere per 30mln, i dettagli

L’Atletico Madrid ha fatto un sondaggio per Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 del Napoli. Il club italiano parte da una valutazione di 30 milioni più cinque di bonus.Ma – nel caso in cui la trattativa dovesse decollare – si potrebbe trovare un’eventuale intesa sui 25+5. Raspadori è reduce dalla vittoria del campionato di Serie A con il Napoli di Antonio Conte. L’attaccante ha contribuito al successo degli azzurri. Lo riporta Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport.

