Ultim'ora Gutiérrez-Napoli, Sky conferma e svela strategia: "Spinazzola alto e tesoretto per il terzino"

Non più un esterno alto ma un terzino: questa la strategia del Napoli che è molto vicino a un altro colpo di mercato. La redazione di Sky Sport svela le mosse del club azzurro. "Dopo le valutazioni delle ultime ore, il club azzurro ha deciso di investire in quel ruolo in modo da spostare Leonardo Spinazzola più avanti e garantire così un maggiore equilibrio con un giocatore più offensivo e uno più difensivo in entrambe le fasce. Il profilo individuato è quello di Miguel Gutiérrez del Girona. Allo spagnolo del 2001 è stata già presentata la prima offerta da 2,5 milioni di euro lato ingaggio, mentre al club spagnolo non è ancora stata fatta nessuna proposta ufficiale che sarà circa di 20 milioni di euro più eventuali bonus".

Gutiérrez, scuola Real Madrid, gioca nel Girona dal 2022: ha collezionato in tre stagioni 99 presenze con 6 gol e diversi assist. Nell'ultima stagione 29 partite in Liga e 6 in Champions con anche una rete in Europa. Lo spagnolo, anni 24, è un esterno sinistro puro, principalmente terzino, che agisce però anche come centrocampista in caso di necessità. Ha doti tecniche, dribbling, buon cross, corsa, resistenza. Una buona falcata. Un esterno completo che era nel mirino del Napoli già da tempo. Ora il suo nome è tornato in auge. Il club azzurro lavora per chiudere subito.