Neres o Raspadori contro l'Empoli? Conte ha già deciso

Tra i dubbi di Conte per la gara di lunedì sera al Maradona contro l’Empoli c’è la scelta del partner d’attacco di Lukaku oltre a Politano che agirà come sempre a destra. Perché Davide Neres non ha brillato contro Milan e Bologna e perché, invece, Raspadori era stato determinante con il cambio modulo con diverse reti e prestazioni sontuose accanto a Lukaku.

Ballottaggio in corso tra i due? Non proprio. Secondo quanto scrive Repubblica oggi in edicola, infatti, Conte avrebbe già deciso ed è pronto a dare fiducia ancora una volta all’esterno brasiliano che non segna dal 4 gennaio, trasferta al Franchi contro la Fiorentina. In totale due reti in campionato per lui, tre in stagione.