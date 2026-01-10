Neres recupera per l'Inter? Le ultime che filtrano da Castel Volturno

vedi letture

La convocazione di David Neres è ancora avvolta nell’incertezza più totale, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport in merito alle condizioni del brasiliano in quanto il primo giorno di prove in campo non è stato sufficiente a sciogliere il dubbio dei dubbi della vigilia di Inter-Napoli. Sono trascorsi sei giorni dall'infortunio alla caviglia sinistra rimediato all'Olimpico, ma le risposte raccolte ieri - si legge - non sono state entusiasmanti dopo il ciclo intensivo di terapie.

Secondo quanto riferisce il quotidiano, il fastidio non è sparito, ma considerando l’importanza della partita e della posta in palio a San Siro è chiaro che nulla sarà lasciato al caso. Oggi al centro sportivo di Castel Volturno ci sarà l'ultimo test e molto dipenderà anche dalle sensazioni del giocatore nella corsa, nel calcio, nei cambi di direzione. Il rischio forfait, anche solo per la panchina, però, persiste. In caso di assenza, la soluzione più semplice è quella di riproporre Lang a sinistra con Elmas a destra, ma dopo il Verona c'è anche l'ipotesi di avanzare Spinazzola.