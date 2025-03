Neres scalpita, col Milan ci sarà: la scelta di Conte sul modulo

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 08:20 In primo piano

Out anche contro il Venezia, David Neres è pronto a tornare. Il brasiliano sarà a disposizione dell'allenatore per la sfida dopo la sosta, quella contro il Milan del 30 marzo al Maradona. Ma con Neres quale sarà il modulo? Quali saranno le scelte di Conte per le prossime partite ora che la rosa è più ampia e aumentano le soluzioni da poter adottare?

Del tema parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport spiegando che il ritorno al 4-3-3 è una possibilità concreta, anche se Raspadori nel 3-5-2 ha fatto molto bene: "L’allenatore farà le sue valutazioni, metterà sulla bilancia ogni tipo di variabile e anche l’impatto che Raspadori ha avuto sulla squadra e sul tasso realizzativo lungo l’intero periodo di convalescenza di Neres, ma è chiaro che l’opportunità di rispolverare il tridente sembra molto possibile", si legge.