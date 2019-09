Nessun ritiro per la Samp: notte in famiglia per i calciatori, questa mattina l'appuntamento

Nessun ritiro per i calciatori del Napoli. Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Carlo Ancelotti ha deciso di concedere la notte libera alla sua squadra che sono tornati a casa e che si ritroveranno questa mattina a Castel Volturno per la colazione e la rifinitura in vista della sfida contro la Sampdoria in programma questo pomeriggio alle ore 18. Sarà quella l'occasione per sciogliere gli ultimi eventuali dubbi di formazione.