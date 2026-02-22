Live

Niente conferenza di Conte: al posto del tecnico parlerà il ds Manna

Niente conferenza di Conte: al posto del tecnico parlerà il ds Manna
Oggi alle 17:25In primo piano
di Antonio Noto

Al termine della sfida contro l'Atalanta, il tecnico del Napoli Antonio Conte non interverrà nella sala conferenze dalla New Balance Arena di Bergamo per rispondere alle domande della stampa. Al posto dell'allenatore dei campioni d'Italia intervverà il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna per commentare le clamorose decisioni dell'arbitro Chiffi che hanno danneggiato il Napoli.

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli, live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o le nuove Smart Tv Android ed LG.