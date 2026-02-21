Tuttonapoli Palladino senza la sua miglior fonte di gioco: solo Dimarco crea più di De Ketelaere

vedi letture

Oltre all'ex Giacomo Raspadori - e al possibile forfait di Ederson - ci sarà un'assenza che peserà più di tutte per Raffaele Palladino. Infatti, con il lungo stop di Charles De Ketelaere, l'Atalanta resta priva della sua miglior fonte di gioco: in quanto a occasioni create per i compagni, il belga ha ben pochi rivali, non solo nella sua squadra ma nell'intero campionato.

Secondo la metrica degli expected assist (xA), la quale misura la probabilità che un passaggio porti a un gol, dietro il primatista Federico Dimarco con 11.98 assist attesi c'è proprio Charles De Ketelaere: sono 8.18 xA registrati dal belga in questa Serie A. Se si restringe il campo dalla data di arrivo di Raffaele Palladino sulla panchina orobica sino ad oggi, allora l'attaccante belga si piazza persino leggermente avanti all'esterno dell'Inter. La differenza tra i due è stata però sostanziale: se da un lato i passaggi pericolosi di Dimarco vengono spesso realizzati dai compagni, sono di fatto 15 i passaggi vincenti a referto per il nerazzurro, dall'altro i giocatori dell'Atalanta sono stati più imprecisi sui suggerimenti di De Ketelaere, che infatti conta soltanto 3 assist e quindi un differenziale negativo di 5.18 xA.

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli, live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o le nuove Smart Tv Android ed LG.