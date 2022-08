"Niente Dybala e solo 4-3-3": altro 'bluff' di Giuntoli, Keylor Navas si avvicina?

"Siamo lontani, siamo in alto mare" ha detto Giuntoli a Dazn prima del Monza parlando dell'affare Keylor Navas. Chiusura?

"Siamo lontani, siamo in alto mare" ha detto Giuntoli a Dazn prima del Monza parlando dell'affare Keylor Navas. Chiusura? In realtà, sono parole che confermano l'intenzione del Napoli di chiudere l'operazione. Una trattativa ben avviata, in realtà, con la conferma del bluff del ds azzurro, costretto per ovvi motivi a frenare rispetto all'entusiasmo dei tifosi e dei media. Ricordate quando disse che Dybala non interessava o che il 4-3-3 sarebbe stato il modulo stagionale che chiudeva le porte a Deulofeu? Piccole bugie dette a fin di bene. Navas, in realtà, resta un obiettivo concreto.