Garnacho, ci risiamo! Repubblica: "Napoli ci pensa e United può abbassare le pretese"

Spunta nuovamente Alejandro Garnacho tra le ipotesi di mercato del Napoli. L’attaccante del Manchester United, già sondato dal club azzurro nello scorso mercato di gennaio, potrebbe tornare d’attualità come possibile alternativa a Dan Ndoye. A rilanciare la notizia è La Repubblica, secondo cui il talento argentino resta un profilo gradito e monitorato dalla dirigenza partenopea, che continua a valutare soluzioni per rinforzare l’attacco.

"È possibile che tornino infatti di attualità un paio di obiettivi già inseguiti invano nello scorso mese di gennaio, dopo l’improvvisa cessione di Kvaratskhelia. All’epoca il club azzurro le provò tutte per mettere a disposizione di Conte Alejandro Garnacho: l’attaccante spagnolo naturalizzato argentino del Manchester United. L’affare non si fece per le richieste troppo esose del club inglese e del giocatore, che adesso sono però separati in casa e potrebbero quindi abbassare lo loro pretese" si legge.