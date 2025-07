Summit di mercato, ADL fissa l'ultimatum per Ndoye: tre alternative (una interna)

vedi letture

Secondo quanto riportato da La Repubblica, si è svolto un summit strategico tra Aurelio De Laurentiis, Antonio Conte e il ds Giovanni Manna presso il resort "Regina Isabella" di Lacco Ameno, a Ischia. Tema centrale dell’incontro: le prossime mosse di mercato del Napoli. L’operazione per Dan Ndoye resta la più calda, ma ora anche la più complicata. Il Napoli, riferisce il quotidiano, sarebbe stufo delle continue richieste in rialzo del Bologna e inizialmente disposto a offrire fino a 40 milioni di euro. Tuttavia, pesa anche il comportamento poco deciso dell’attaccante svizzero, che non avrebbe manifestato particolare voglia di forzare il trasferimento in azzurro.

“Il Napoli si è infatti stancato delle richieste sempre più esose del Bologna ed è un po’ perplesso pure per l’atteggiamento dell’attaccante svizzero, che non sta facendo particolari pressioni per trasferirsi in maglia azzurra" spiega il quotidiano. A questo punto il Napoli valuta la chiusura della trattativa con un ultimatum al Bologna e a Ndoye: “O accettano le ultime offerte, oppure il Napoli è pronto a battere altre piste”.

Tra le alternative considerate da De Laurentiis e il suo staff ci sarebbero Alejandro Garnacho, Federico Chiesa e lo stesso Giacomo Raspadori, che potrebbe restare in rosa e trovare più spazio in caso di mancato arrivo dell’esterno del Bologna.