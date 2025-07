ADL ed il nuovo stadio, Repubblica: "Fondo americano pronto a rendere bancabile il progetto"

Secondo quanto riportato oggi da La Repubblica, il presidente Aurelio De Laurentiis è intenzionato a portare avanti il progetto per la costruzione di un nuovo stadio di proprietà, puntando su un’area strategica di Napoli e coinvolgendo investitori internazionali. L’analisi di Antonio Corbo evidenzia come De Laurentiis voglia sfruttare le opportunità offerte dalla ZES (Zona Economica Speciale) guidata da Giosi Romano.

La zona individuata si troverebbe in un’area abbandonata adiacente al Centro Direzionale, ben collegata con nodo ferroviario e aeroporto, un tempo ipotizzata per la nascita del nuovo Cis. La cornice giuridica della ZES consente di velocizzare le procedure burocratiche in massima legalità, mentre sul fronte finanziario sarebbe già stato individuato un fondo americano pronto a rendere il progetto bancabile. “Per un club che sa già vincere - sottolinea Corbo - manca solo il mattone per dargli un valore immobiliare nell’ordine dei miliardi".