Non è più una corsa a due Conte-Italiano: c'è il sorpasso di Pioli

La scelta del prossimo allenatore sarà fondamentale per il nuovo ciclo del Napoli, soprattutto alla luce degli errori commessi in questa stagione con tre tecnici cambiati da De Laurentiis. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che punta forte su tre nomi e racconta di un inserimento forte di Stefano Pioli.

"E allora, vietato azzardare ancora, perché quel «questa squadra può allenarla chiunque» pronunciato dal presidente durante la festa scudetto si è trasformato in un boomerang dal quale il Napoli non sa più riprendersi. Ecco perché nella testa del presidente ci sono al momento tre strade. La prima porta al sogno Antonio Conte, la seconda all'occasione Stefano Pioli in caso di separazione dal Milan, la terza a Vincenzo Italiano, in uscita dalla Fiorentina e vecchio pallino di De Laurentiis. Tre filosofie diverse, ma comunque tre nomi importanti. Certo, ripartire da Conte o Pioli sarebbe il biglietto da visita più credibile da spendere sul mercato: sono gli ultimi due tecnici scudetto prima di Spalletti, due che in Italia sanno fare la differenza".