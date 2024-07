Non facciamoci fott**e dalla nostalgia

Non si trasformi l’entusiasmo rinnovato, per fortuna, con l’arrivo di un carismatico come Conte in una sorta di grande indulto

Ve lo ricordate Philippe Noiret, alias Alfredo, in Nuovo Cinema Paradiso di Tornatore? “Non ti fare fottere dalla nostalgia, dimenticaci tutti” sussurrava al piccolo Salvatore in procinto di cambiare vita. Un monito che spesso viene dimenticato, la paura del cambiamento che frena le azioni verso il domani. Vale nella vita e nel pallone, ancor di più in un Napoli reduce dalla terrificante stagione passata.

Aria nuova, era quella di cui c’era disperatamente bisogno. Prima Manna, poi Conte, poi gli ottimi nuovi innesti ed adesso una fase cruciale: la scelta su eventuali cessioni. Qui, come fatto fino a dora, il club dovrà essere drastico e radicale. Non esiste perdono per chi lo scorso anno, all’interno dello spogliatoio, ha probabilmente approfittato del caos che regnava per alimentare malumori e chiacchiericcio.

No, il Napoli non deve commettere l’errore di dimenticare dagli errori del recente passato. L’aveva detto anche Antonio Conte nella conferenza stampa di presentazione al Palazzo, che dalla stagione disastrosa alle spalla bisognava trarre il giusto insegnamento. Siamo una fase cruciale del mercato, soprattutto di quello in uscita. Se c’è da recidere qualche ramo secco, lo si faccia. Non si trasformi l’entusiasmo rinnovato, per fortuna, con l’arrivo di un carismatico come Conte in una sorta di grande indulto, in cui ogni peccato viene perdonato ed ogni peccatore torna a intrufolarsi nello spogliatoio azzurro. È tempo di scelte coraggiose. Come quella di Conte.