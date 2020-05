Non solo Milik, c'è più di mezzo attacco in bilico: da Lozano a Llorente, possono andare via in 6

La questione Arkadiusz Milik è quella più calda, perché può costituire un tesoretto importante per il Napoli e perché, dopo il rinnovo di Dries Mertens, è più probabile una sua cessione che una permanenza a fine stagione. Ma il polacco è soltanto uno dei tanti attaccanti (compresi gli esterni d'attacco) che a potrebbero svestirsi dell'azzurro di Partenope per cambiare aria. Attualmente il Napoli conta ben 10 interpreti offensivi sotto contratto, tra chi è già a Castel Volturno, chi c'è stato ed è andato via in prestito (ma tornerà) e chi invece è pronto a sbarcarvi dalla fine di quest'annata. E più della metà di questi, addirittura sei, potrebbero fare le valigie a campionato terminato.

ESODO DI MASSA? - Gli attaccanti certi di restare sono soltanto tre: Dries Mertens perché ha appena rinnovato, Lorenzo Insigne perché è il capitano inamovibile e Matteo Politano, acquistato appena cinque mesi fa dall'Inter. Poi, un po' più indietro in questa classifica, c'è Andrea Petagna, che da quanto s'è intuito è stato acquistato per restare. Gli altri sono in bilico. A cominciare da Hirving Lozano, investimento da oltre 40 milioni appena un anno fa e completamente dimenticato da Gattuso. Il messicano è seguito a ruota da José Maria Callejon, via per fine contratto, e dall'altro spagnolo Fernando Llorente, che in azzurro (e con Rino) ha trovato pochissimi minuti. Infine, Amin Younes e Adam Ounas: il primo non vede il campo, il secondo non è stato riscattato dal Nizza ma difficilmente tornerà per restare. Cristiano Giuntoli, dunque, avrà un bel lavoro da fare: piazzare sei attaccanti e, magari, regalarsi così un bel gruzzoletto per un mercato da protagonista.