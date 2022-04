Nota Figc - Inchiesta plusvalenze diventa processo: deferiti 11 club e c'è anche il Napoli, i dettagli

L'inchiesta sulla Plusvalenze diventerà un processo sportivo: lo rende noto Repubblica.it

TuttoNapoli.net

L'inchiesta sulla Plusvalenze diventerà un processo sportivo: lo rende noto Repubblica.it. La Procura della Federcalcio ha inoltrato oggi a undici società il deferimento per illecito amministrativo. Tra i club deferiti (ossia rinviati a un giudizio sportivo), cinque società di Serie A: Juventus e Napoli, ma anche Genoa, Samp e Empoli. Ai club viene contestata la violazione dell'articolo 31 comma 1, che punisce "la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Covisoc e dagli altri organi di controllo della Federazione". Nel caso specifico, come si legge nella nota della Procura Figc, sono state deferite "per avere contabilizzato nelle Relazioni finanziarie plusvalenze e diritti alle prestazioni dei calciatori per valori eccedenti quelli consentiti dai principi contabili".