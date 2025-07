Nunez-Lucca, doppia offerta! Sky: operazioni parallele, ecco le cifre proposte

vedi letture

Nel corso di ‘Calciomercato l’Originale’, il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha parlato delle trattative del Napoli: “La squadra più attiva per regalare ad Antonio Conte almeno tre rinforzi in vista del ritiro. Scambio di documenti per Noa Lang, che quindi è un nuovo giocatore del Napoli. Operazione da 27mln di euro bonus compresi e il 10% sulla futura rivendita. E’ il primo erede di Kvara, perché non era mai arrivato a gennaio. Il Napoli lo aveva già contattato in inverno e ha chiuso l’operazione proprio in giornata.

Poi il Napoli ha fatto una nuova offerta, che pensa sia l’ultima e decisiva per Sam Beukema, 30mln più due di bonus al Bologna. Sta trattando le commissioni degli agenti, che di solito sono sempre degli ostacoli per la chiusura della trattativa e sta aspettando soprattutto che il Bologna dia l’ok definitivo a questa offerta. Il Napoli ha anche rifiutato 60 milioni di euro del Galatasaray per Victor Osimhen, cifra ancora lontana dal valore della clausola che sappiamo essere da 75mln.

Infine il Napoli sta sul tavolo dei due attaccanti: da una parte Lorenzo Lucca e dall’altra Darwin Nunez. Per Lucca contatti continui con l’Udinese, il Napoli non vuole arrivare a 40mln, arriverà tra i 33-34mln, vediamo se i friulani accetteranno. Per Nunez nei giorni scorsi, prima della tragica scomparsa di Diogo Jota, aveva offerto al Liverpool 50mln di euro più 5 di bonus con un ingaggio sui 5/6 milioni netti. Starà al presidente De Laurentiis quale delle due operazioni portare avanti, sono due piste parallele per regalare ad Antonio Conte un nuovo attaccante da mettere insieme a Lukaku”.