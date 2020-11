Nuova bocciatura sui quotidiani per Osimhen: "Due gol sprecati, non ha ancora mira da attaccante spietato"

I quotidiani bocciano ancora una volta Victor Osimhen, che ieri ha fallito diverse occasioni per portare in vantaggio il Napoli. Voto 5 per il Corriere dello Sport: "Consigli gli regala l'1-0 e lui spreca a porta spalancata: magari era freddo. E alla mezzora spara alto dopo una galoppata da purosangue. Moto perpetuo, sì, ma la mira non è ancora da attaccante spietato". Mezzo voto in più per La Gazzetta dello Sport: "Due ottime occasioni nel primo tempo, sprecate". Voto 5.5 anche per il Corriere della Sera.