Nuove maglie EA7 pronte entro il 20 agosto, ADL: "Poi entro settembre la vendita al pubblico"

Le nuove maglie del Napoli firmate EA7 e il materiale tecnico saranno pronti prima dell'inizio del campionato: intorno al 20 agosto. Lo conferma quest'oggi il Corriere dello Sport, riportando alcune parole di Aurelio De Laurentiis: "Stiamo producendo in Cina, Bangladesh, Pakistan, Turchia e anche in Italia. Gradualmente il materiale sarà spedito da Shanghai, ma ovviamente la squadra avrà la priorità. Quando poi saremo pronti, partirà anche la vendita al pubblico: ritengo entro il mese di settembre. Stiamo definendo i dettagli contrattuali ma i modelli sono stati già approvati e prototipati: oltre agli sponsor, compariranno il logo del Napoli e quello di EA7. Facciamo riunioni continue, ho curato tutto in prima persona: dal contatto con Armani, alla ricerca del vettore. Tra l'altro, bisogna rendersi conto che l'iter con uno sponsor tecnico dura diciotto mesi: insomma, stiamo provando a ridurre i tempi davvero al minimo".