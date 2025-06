Osimhen-Al Hilal, è arrivata l’offerta al Napoli! Romano: “Le cifre sfiorano la clausola”

Victor Osimhen lascerà il Napoli a titolo definitivo nel corso delle finestre estive di calciomercato e ad oggi l'ipotesi più accredita è quella araba, con l'Al Hilal che in queste ore sta provando a stringere per assicurarsi il bomber nigeriano. Il club saudita ha inviato un'offerta ufficiale al Napoli, come rivelato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano:

“L’Al Hilal ha presentato un'offerta ufficiale al Napoli per Victor Osimhen, obiettivo principale per l'attacco. Proposta da 65 milioni di euro di compenso fisso più 5 milioni di euro di bonus, la decisione spetta ora al Napoli. Questo fa seguito alla notizia diffusa ieri secondo cui l'Al Hilal avrebbe avuto contatti con Osimhen per questioni salariali e personali”.