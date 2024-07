Osimhen andrà via e Conte conosce già il sostituto: rispunta un vecchio club

Luca Marchetti ha parlato a Sky Sport delle ultime sui bomber internazionali:

Osimhen lascerà Napoli. Pochi dubbi. Lo ha confermato il giornalista ed esperto di mercato Luca Marchetti che ha parlato a Sky Sport delle ultime sui bomber internazionali: "Morata è legato a Osimhen, lascerebbe il posto libero all'Atletico che può prendere Kolo Muani con il Psg su Osimhen. A quel punto Lukaku andrebbe al Napoli.

Attenzione, però: a prescindere il Psg vuole Osimhen. Un interesse mai sopito. Lo aveva cercato già in passato offrendo tanti soldi. Ora deve partire il mercato dei numeri 9. Su Osimhen c'è sempre anche l'Arsenal. Conte sa bene che dovrà pensare al futuro senza Osimhen: è questo il suo destino dal rinnovo in poi. La cessione ci sarà. Sullo sfondo ci sono sempre le opportunità arabe che Osimhen non prende in considerazione".