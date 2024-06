Osimhen, cessione a rischio? Le big attendono per evitare la clausola

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è un silenzio assordente sul mercato per Victor Osimhen. Il Napoli col prolungamento ha evitato di arrivare in scadenza, pagando con uno stipendio da 11mln di euro netti la causola da 130mlna, ma ad oggi non si muove moltissimo intorno al nigeriano. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, la frontiera dei desideri è la Premier League, con il Chelsea di Maresca l’amore non è scoppiato, l’Arsenal sembra virare su Gyokeres dello Sporting Lisbona, mentre spunta il Manchester United che sta iniziando a muoversi per l’attacco disturbando anche il Milan per Zirkzee.

Il Paris Saint Germain, che non ha un centravanti riconosciuto di grande spessore internazionale, è in agguato ma, consapevole del fatto che il Napoli abbia già programmato la cessione, potrebbe tentare di risparmiare sulla clausola proponendo qualche contropartita. È un’opzione che potrebbe svilupparsi durante il mese di luglio (quando ci riproveranno anche Al Hilal e Al Ahli). Per il sostituto intanto, Lukaku resta un nome gradito, il prestito è la formula più adatta ma Manna pensa anche ad un investimento di 20-25 milioni con un contratto biennale più opzione.