Osimhen, cosa succede? Opzione rinnovo e ritiro se nessuno paga la clausola

Victor Osimhen potrebbe tornare in Turchia, ma la cessione non si sblocca. Il Galatasaray ha avviato i contatti con il Napoli per acquistare a titolo definitivo il centravanti nigeriano, che avrebbe già manifestato il proprio gradimento per la destinazione, ma la trattativa si preannuncia tutt’altro che semplice: sul giocatore pesa una clausola rescissoria da 75 milioni di euro e il club azzurro non è intenzionato a fare sconti.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, se entro metà luglio – tra il 15 e il 17, data di inizio del ritiro precampionato a Dimaro – non ci saranno sviluppi concreti nella cessione, il Napoli convocherà Osimhen regolarmente agli ordini di Antonio Conte. E dovrebbe poi esercitare l’opzione unilaterale di rinnovo del contratto fino al 2027, prevista nell’accordo firmato la scorsa stagione. Nonostante le sirene turche, dunque, il futuro di Osimhen è ancora incerto. Ma una cosa è chiara: il Napoli non ha intenzione di cedere il suo bomber senza il riconoscimento del giusto valore economico.