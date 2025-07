Osimhen-Galatasaray, Sky: rilancio turco, secco no del Napoli! La cifra rifiutata

Il futuro di Victor Osimhen tiene banco in casa Napoli. Dopo aver raggiunto l'accordo col giocatore, nelle ultime ore il Galatasaray ha tentato un affondo importante per l’attaccante nigeriano, presentando una nuova offerta al club azzurro. Secco no del Napoli, che ha rifiutato l’offerta da 60 milioni di euro del Galatasaray, confermando la propria linea dura sul futuro dell'attaccante. Nonostante la proposta rappresenti un investimento significativo da parte del club turco, Aurelio De Laurentiis ha ribadito che l’unica cifra accettabile è quella della clausola rescissoria da 75 milioni di euro, valida per l’estero.

Osimhen, che resta uno dei profili più ambiti sul mercato europeo, continua a essere al centro delle trattative e dei desideri di diverse big, ma il Napoli non ha intenzione di cedere a ribassi, consapevole del valore tecnico e commerciale dell’attaccante. Per ora, la posizione del club è ferma: nessuna trattativa al di sotto della clausola. Resta da capire se il Galatasaray — o altri club interessati — alzeranno la posta nei prossimi giorni. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.