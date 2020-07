Osimhen, l'entourage: "Club di Premier? Sono bugie, non aspetta altri. Presto deciderà..."

Il principale obiettivo del Napoli per l'attacco è Victor Osimhen, centravanti del Lille. Il classe 1998, dopo la sua visita a Napoli, non ha ancora preso una decisione sul suo futuro: sono circolate tantissime voci su possibili tentennamenti in vista di alcuni nteressamenti dai club di Premier, seccamente smentite dall'entourage del giocatore.

La redazione di Kiss Kiss Napoli ha parlato con Osita Okolo, membro dell'entourage di Victor Osimhen: "Osimhen non sta aspettando alcuna chiamata dai club inglesi. Non esistono contatti. E' una grandissima bugia quella della Premier. Osimhen deve prendere una decisione personale che riguarda la sua vita privata e professionale. Oggi è in programma un meeting con il suo entourage e presto renderà nota la sua decisione"