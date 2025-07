Ufficiale Osimhen lascia il Napoli! Il Galatasaray lo acquista a titolo definitivo: il comunicato

Il tormentone dell'estate è finalmente finito: Victor Osimhen è un nuovo giocatore del Galatasaray! Sono state poste le firme sul contratto che legherà l'attaccante nigeriano per 4 anni, fino al 30 giugno 2029. Di seguito il comunicato ufficiale della SSC Napoli: "La SSCN comunica che è stato raggiunto l’accordo con il Galatasaray per la cessione delle prestazioni sportive a titolo definitivo di Victor Osimhen".

Questa, invece, la nota del Galatasaray: "Il Galatasaray Sportif A.Ş. ha riferito alla Public Disclosure Platform (KAP) che è stato raggiunto un accordo con il giocatore e il suo club in merito al trasferimento del calciatore professionista Victor Osimhen. In merito alla questione è stata rilasciata la seguente dichiarazione alla Public Disclosure Platform (KAP): È stato raggiunto un accordo con il suo club SSCN Napoli SPA per il trasferimento del calciatore professionista Victor James Osimhen. In questo contesto, verrà corrisposta una commissione di trasferimento netta di 75.000.000 di euro alla precedente società del calciatore. Inoltre, nell'ambito dell'accordo, il 10% del ricavato della successiva cessione del calciatore sarà corrisposto alla SSCN Napoli SPA. Con il calciatore è stato firmato un contratto quadriennale, valido a partire dalla stagione 2025-2026. In base all'accordo, al calciatore verrà corrisposto uno stipendio netto garantito di 15.000.000 di euro, un bonus fedeltà netto di 1.000.000 di euro e un compenso per i diritti d'immagine di 5.000.000 di euro per ogni stagione. Lo annunciamo rispettosamente al pubblico".

Le cifre dell'affare. Osimhen arriva a titolo definitivo dal Napoli per il costo di 75 milioni di euro, più il 10% della futura rivendita. Il club di De Laurentiis incasserà subito 40mln, i restanti 35mln verranno pagati in due rate entro il 2026. Inoltre per il Galatasaray vige per le prossime due stagioni un clausola anti-Italia: per cedere il giocatore in Serie A, prima del 2027/28. il club turco dovrà versare al Napoli 75 milioni di penale. Al giocatore andranno 15 milioni di euro netti a stagione, un premio fedeltà di 1 milione di euro più 5 di diritti d'immagine.

I dati statistici nel Napoli. Osimhen ha collezionato 133 presenze totali in maglia azzurra (108 in Serie A), segnando complessivamente 76 reti (65 in Serie A), accompagnate da 18 assist.

2020‑21: 30 presenze, 10 gol, 3 assist (tutti in Serie A)

2021‑22: 32 presenze, 18 gol, 6 assist (18 gol in Serie A + 4 in Europa League)

2022‑23: 39 presenze, 31 gol, 5 assist (26 gol in Serie A in 32 presenze, titolo di capocannoniere e Scudetto conquistato).

2023‑24: 32 presenze, 17 gol, 4 assist (15 gol in Serie A + 2 in Champions League).