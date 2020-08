Osimhen, ma perchè non dovremmo abbandonarci all'entusiasmo?

(di Arturo Minervini) - Ma poi, alla fine, qualcuno me lo spiega perché non dovremmo abbandonarci all'entusiasmo? Ma perché vivere con questo freno a mano tirato? Ma un bambino mica ci pensa al domani, al valore dell'avversario, alle amichevoli estive. Si è presentato nel migliore dei modi Victor Osimhn, si è scrollato dalle spalle una patina di diffidenza con la travolgente euforia della gioventù e si è conquistato subito i riflettori.

Corsa e non solo al servizio della squadra, un'arma in più per Rino Gattuso che più volte aveva fatto riferimento alla possibilità di avere una variante tattica importante con l'innesto dell'attaccante nigeriano. Una variante che sta inducendo il tecnico a fare serie valutazioni sulla possibilità di passarre ad un modulo che possa far coesistere Osimhen e Mertens.

E allora esultiamo pure per i primi bagliori di questo ragazzo. Per la lunga strada che ha dovuto fare per essere qui. Davanti ai nostri occhi. Nel mirino del nostro indice che era già pronto ad essere puntato. Vai Victor. Segna. Corri. Divertiti. Non basta solo questo per amare il calcio? Oggi sorridiamo, domani si vedrà.