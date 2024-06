Osimhen 'prigioniero' della clausola: ADL pronto allo sconto (ma fissa una soglia)

vedi letture

Così il Corriere dello Sport in edicola scrive sul momento vissuto dall’attaccante nigeriano

Victor Osimhen prigioniero della clausola e l’attesa sale... Così il Corriere dello Sport in edicola scrive sul momento vissuto dall’attaccante nigeriano, in attesa di capire il proprio futuro: "Con il suo agente, Roberto Calenda, i contatti sono costanti. Il futuro resta un rebus a due settimane dall'inizio della nuova preparazione estiva. Il mercato attorno al centravanti del Napoli non si è ancora acceso. Si resta ai margini di un interesse che non è diventato ancora concreto per nessun club.

La clausola da 130 milioni è alta. La cifra è stata fissata a fine dicembre dopo il rinnovo di contratto fino al 2026. De Laurentiis può anche fare uno sconto, ma comunque non si scenderà al di sotto di una determinata soglia. La sua eventuale cessione sarà comunque a tre cifre. L'addio di Osimhen è per gli altri un investimento notevole. Merita delle riflessioni accurate. E lui, Osi, ha delle priorità e un sogno: la Premier League", scrive il quotidiano, ribadendo l'attesa per una proposta inglese.