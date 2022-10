Osimhen può aspettare, la staffetta funziona: i numeri. A Cremona è ballottaggio

Victor Osimhen non è stato convocato per la partita sul campo della Cremonese. Il centravanti nigeriano può recuperare con calma.

© foto di DANIELE MASCOLO

Victor Osimhen non è stato convocato per la partita sul campo della Cremonese. Il centravanti nigeriano può recuperare con calma, tanto nel Napoli la staffetta in attacco sta funzionando. Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone hanno segnato quasi ogni volta che sono scesi in campo, come evidenzia l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"I numeri dicono comunque che RaspaOne insieme hanno segnato in quattro di queste cinque partite senza il nigeriano e ad Amsterdam la staffetta è diventata anche del gol nella stessa partita: prima doppietta del bolognese, poi il destro letale dell’argentino per la goleada. Da un punto di vista di minutaggio sinora ne ha più avuto l’italiano, ma guai a dire che uno dei due sia riserva dell’altro. Spalletti rivendica questa rosa ampia di titolari che partita dopo partita può regalargli soddisfazioni.

[...] Oggi a Cremona chissà dei due potrà essere decisivo. Il (leggero) favorito a ricoprire il ruolo di titolare “della prima ora”, appare Raspadori che nelle due versioni d’azzurro - Nazionale compresa - ha segnato ben 6 reti in 25 giorni. Ma siccome torniamo in Lombardia può essere pure che a Simeone bastino pochi minuti nel finale per sbancare".