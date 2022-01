Osimhen, viso ancora un po' gonfio e oggi visita decisiva: due ipotesi per il rientro

Il viso è ancora un po’ gonfio e questo non autorizza a facili ottimismi. Il Napoli spera di riavere presto in campo Victor Osimhen, ma solo oggi dopo gli esami di controllo cui si sottoporrà, si potrà capire meglio quali saranno i tempi di recupero. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che se non ci saranno problemi e Victor potrà allenarsi con continuità, c’è uno spiraglio che possa andare in panchina a Bologna lunedì prossimo. Può facile prevedere il suo rientro il 23 gennaio in occasione del derby contro la Salernitana.