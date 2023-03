Ostigard ai media norvegesi: "E' dura la panchina, ma ho giocato belle gare ed ho fiducia su un futuro qui..."

Intervistato dai norvegesi di VG, il difensore del Napoli Leo Ostigard ha parlato della sua esperienza napoletana

TuttoNapoli.net

Intervistato dai norvegesi di VG, il difensore del Napoli Leo Ostigard ha parlato della sua esperienza napoletana: "Certo che non mi fa piacere la panchina, ma si cerca di fare il meglio che si può. Sia in allenamento che quando ne hai la possibilità. Ho sempre detto che vorrei giocare ed ovviamente a volte è dura, ma devi tenere alto il morale e qui ho giocato delle belle partite con grandi momenti, come in Champions League.