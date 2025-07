ADL da Dimaro: "Conte non sbaglia, Manna grande acquisto! Su De Bruyne e Beukema..."

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, dal ritiro di Dimaro è intervenuto ai microfoni di Sky parlando degli ultimi arrivi in azzurro: "C'è stato l'arrivo di Lucca, questo gigante di due metri, ho firmato subito in modo da metterlo subito a disposizione di Conte. Stasera arriverà Beukema, che ha passato le visite: io tremo sempre prima che il medico ufficiale mi dica 'tutto bene'. Sono state trattative rapide, quando uno vuole un giocatore si va dritti alla meta".

Tutti acquisti di un lavoro di prospettiva, giocatori da far crescere da Conte:

"L'aiuto di Conte e di una squadra a cui l'esperienza non manca. Ha la necessità di cimentarsi in partite europee che a qualcuno manca, ma ad altri no. Il contento non è perfetto ma perfettibile".

Che impressione ha avuto di De Bruyne?

"La grandissima serietà e professionalità, sa perfettamente che determinerà una gran differenza a centrocampo".

E' il suo il più grande acquisto?

"Mah, io sono sempre contento degli acquisti che faccio. Manna è un grandissimo acquisto, un gran direttore sportivo e conoscitore di calciatori. Conte non sbaglia, se accetta certi giocatori è perché sa di poterli migliorare ancora".

Qual è lo stato di salute del calcio italiano?

"Il calcio è estremamente indebitato, non solo in Italia ma anche in Europa. In Lega vedo grande confusione, mancano gli imprenditori nei momento clou, quando la presenza del proprietario è determinante. Io capisco ad e dg, sono impossibilitati a prendere certe decisioni. Ai fondi sono sempre stato contrario, sono di passaggio, devo massimizzare e basta. C'è qualcosa che non funziona, poi siamo troppi. Non ci sono risultati economici per alimentare 20 squadre. Per quanto riguarda FIGC, Gravina e Viglione sono una coppia inaffondabile, sono capaci di dare il massimo delle potenzialità al calcio italiano. Sono bravissimi e se il governo cominciasse ad ascoltare di più le richieste di presidente e proprietari, secondo me si andrebbe dritti ad un successo maggiore e a una minor negatività come indebitamento".