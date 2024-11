Parte la settimana tipo verso Milano: Conte riceve subito una bella notizia

Per il Napoli è il momento di ripartire dopo la brutta sconfitta interna contro l'Atalanta. Quest'oggi è fissata la ripresa della preparazione a Castel Volturno per iniziare il lavoro verso la sfida sul campo dell'Inter, impegnata domani in Champions League, e Antonio Conte verso San Siro potrà sfruttare la settimana tipo ed anche la voglia di riscatto dopo una partita in cui è andato storto tutto ciò che poteva andare storto e contro un avversario straordinario e che quando in giornata riesce a tirare fuori tutti i punti deboli dell'avversario. Sul discorso alla squadra alla ripresa, invece, il tecnico del Napoli in realtà s'è portato già avanti e probabilmente ribadirà quanto detto pubblicamente, senza drammatizzare e insistendo sul lavoro e su quel percorso di crescita da fare e che invece vede l'Atalanta già in vantaggio di anni. Intanto, Antonio Conte a Milano potrà contare probabilmente su un recupero importante.

Lobotka pronto al rientro

L'infortunio rimediato il 14 ottobre in nazionale è ormai alle spalle. "E' quasi pronto, non era un problemino come qualcuno diceva e dovrebbe farcela per la prossima", furono le parole di Antonio Conte prima della sfida all'Atalanta e questa settimana ulteriore di lavoro servirà non solo a completare il recupero, ma anche a riportarlo in buone condizioni. Al momento dello stop le prestazioni del regista slovacco erano al top, al punto da portare Conte a ritenerlo inamovibile nonostante un Gilmour da inserire. Lobotka viaggia dunque verso la maglia da titolare, probabilmente avrà subito lo scenario più importante, contro la stra-favorita alla vittoria dello Scudetto, per dimostrare di essere tornato pienamente. Billy Gilmour non ha demeritato, confermando di essere più di un'alternativa, ma soprattutto in una fase in cui la fase propositiva non decolla e s'è palesato più diqualche limite in costruzione ed in fase di manovra, poter contare nuovamente su Lobotka può essere importantissimo.