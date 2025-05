Pazza idea Gyokeres: ADL, Osimhen e l'intreccio che fa sognare i tifosi

vedi letture

Viktor Gyökeres, anni 26, attaccante svedese, è un giocatore pazzesco. Uno dei migliori centravanti del panorama internazionale. Ma è anche una delle più importanti opportunità di mercato avendo un ingaggio decisamente basso rispetto alle sue qualità e i suoi numeri. In questa stagione ha segnato 54 gol. In totale allo Sporting sono 97 i gol in 102 presenze. Praticamente uno per ogni partita. Tante le reti anche in Champions League. Una trentina gli assist. Si tratta di un giocatore completo. Gyökeres è un centravanti moderno che ha velocità, fiuto del gol, tecnica, visione di gioco. Pochi come lui in questo calcio molto fisico e tattico. Lo svedese è anche piacevole da ammirare con le sue movenze da bomber d'altri tempi. Un dieci che fa il nove. Chi lo acquista fa un affare. Ci sono pochi dubbi.

Il Napoli ci pensa. Lo hanno scritto questa mattina i quotidiani. Il suo nome è nell'elenco del ds Manna perché è tra i preferiti di Conte. L'affare non è impossibile. Economicamente, il giocatore potrebbe arrivare senza troppi problemi. Ovviamente destinando gran parte del budget mercato per il suo acquisto. Detto dell'ingaggio (il Napoli non avrebbe problema ad accontentarlo), anche il costo del cartellino è un ostacolo solo virtuale. La clausola, a quanto pare, non è troppo distante da quella di Osimhen (75 milioni) e dunque l'addio ormai prossimo del nigeriano servirebbe a coprire l'investimento. Il vero problema è legato alla forte concorrenza. Un giocatore del genere, già accostato da tempo alle big inglesi, fa gola a molti e, per qualità, può benissimo rientrare in un valzer delle punte che coinvolgerebbe anche Real Madrid o Barcellona. I top club, per intenderci. Il Napoli vorrà comunque provarci partecipando al party per il fortissimo svedese sogno dei tifosi e, a questo punto, anche di Conte.