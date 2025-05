Dal Portogallo su Gyökeres: "Ha appena rivisto contratto e ha clausola altissima"

Viktor Gyökeres, 26 anni, attaccante svedese dello Sporting Lisbona, è il nome nuovo che ritorna per il mercato del Napoli. Il centravanti era stato accostato al club azzurro anche la scorsa estate. Sarebbe per gli azzurri un affare pazzesco. Ma per cifre e concorrenza è anche una trattativa molto complicata.

Jose Luis Vidigal è intervenuto durante Radiogoal parlando del leader dello Sporting Lisbona Viktor Gyökeres: “Il Napoli sarebbe un’opportunità incredibile per Gyökeres, ha 80 milioni di clausola. L’anno scorso ha rivisto il suo contratto. Personalmente sarei contento se Viktor andasse al Napoli se proprio dovesse lasciare lo Sporting dove quest’anno non dimentichiamolo ha vinto Scudetto e Coppa”.