Per Gazzetta 'Napoli vince col rigorino', nessun cenno della parata di Danilo in prima pagina

Questo mutismo selettivo, invece, mi lascia addosso una tristezza che difficilmente mi abbandonerà.

TuttoNapoli.net

Differenze. Che vanno colte, analizzate. Perchè il futuro appartiene ai curiosi di professione. E allora questa mattina, con la sveglia che suona presta, curioso mi appresto alla solita rassegna stampa. E aprendo i quotidiani sportivi, un dubbio mi assale. Trovatomi dinanzi alla prima pagina della Gazzetta dello Sport, che titola 'Arriva la Juve' vado alla ricerca poi della parte dedicata alle polemiche arbitrali per il tocco di mani in area di Danilo.

Ho provato a zoomare per cercare giusto un accenno alla parata del brasiliano, qualcosa che mi facesse capire con chiarezza la dinamica dell'accaduto. Che so, pure un arbitro degli anni '70 che dicesse: "Non era rigore, ha fatto bene Danilo perchè lui può farlo". Anche una cosa del genere avrebbe placato la mia smania.

Mentre cerco ancora, perchè non prendo nemmeno in considerazione l'ipotesi che sull'episodio non sia stata spesa nemmeno una parola, mi torna alla memoria il titolo scelto dalla stessa Gazzetta dopo Napoli-Empoli (finita DUE a ZERO): "Napoli vince con l'aiutino per un RIGORINO".



Passano i minuti e me me convinco sempre di più: sarà l'età, ma non riesco a trovare NULLA invece sul rigore che ha fatto infuriare il Verona. La vista inizia a fare brutti scherzi col passare degli anni, ma dopo dieci minuti di analisi approfondita della prima pagina della rosea non trovo niente. Come se non fosse mai accaduto. Mi bastava un: "NON ERA RIGORE". Anche quello mi avrebbe reso felice. Questo mutismo selettivo, invece, mi lascia addosso una tristezza che difficilmente mi abbandonerà.