Perché ADL ha scritto quel post su X: c'è un rischio e Conte lo sa

"Non è il caso di lasciarsi andare alla sesta giornata di un campionato che deve decollare". Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola commentando il post su X di Aurelio De Laurentiis dopo Napoli-Monza: "Per scaramanzia non diciamo nulla".

Il quotidiano aggiunge: "E non è il caso di dirlo a Conte, che se ne sta dentro il suo realismo per blindare il Napoli dal rischio di un entusiasmo di massa, che modera, anzi governa quell'atmosfera ribaltata in fretta", il commento riferendosi alla conferenza stampa del tecnico del Napoli in cui ha provato a riportare tutti con i piedi per terra.