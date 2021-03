Perché Napoli e Juve hanno concordato il rinvio?

Aspettando Juventus-Napoli, la gara che sembra non arrivare mai. Questa volta però il nuovo rinvio della partita non ha prodotto nessuna polemica perché arrivato con entrambi i club d'accordo. La sfida, inizialmente riprogrammata al 17 marzo, da oggi è spostata al 7 aprile, su richiesta di entrambe le società. La gara si disputerà alle 18.45, siccome la sera sono in programma gli ottavi di finale di Champions League. Sia il Napoli che la Juventus hanno tratto un vantaggio dall'ennesimo rinvio della gara allo Stadium.

VANTAGGIO PER IL NAPOLI - Il Napoli evita un trittico da brividi, nel giro di una settimana avrebbe dovuto affrontare Milan, Juve e Roma tutte in trasferta. Col rinvio, invece, gli uomini di Gattuso potranno avere un'altra settimana tipo per preparare al meglio anche la sfida contro la Roma, impegnata in Europa League ma con la qualificazione già ipotecata. Gli azzurri avranno finalmente due settimana di lavoro tipo e potranno ritrovare anche Lozano al meglio.

LA JUVE (ORA) CI STA - La Juventus dal canto suo, viste le recenti difficoltà, ha cambiato evidentemente posizione ed ha accettato di buon grado la nuova data. La squadra di Pirlo è infatti alle prese con un momento di grande difficoltà dopo l'eliminazione in Champions e deve fare i conti con gli infortuni di Dybala e Demiral e con la positività al Covid di Bentacur. Ora i bianconeri proveranno a superare il momento negativo per preparare al meglio la sfida contro gli azzurri.