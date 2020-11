Perché un addio sofferto è stato (anche) un bene

E' stato difficile separarsi da Callejon ma il suo addio ha inaugurato la rinascita di Lozano e l'esplosione di Politano. La fine di un ciclo, l'addio ad un calciatore straordinario, ha spianato la strada a un nuovo inizio. Il messicano è un altro giocatore rispetto al passato perché ora avverte la fiducia che prima mancava. Una statistica evidenzia la superficiale impressione: dei 18 gol fino a questo momento realizzati dal Napoli, 9 sono arrivati o sono stati conclusi dalla corsia destra. La metà delle reti azzurre ha trovato terreno fertile in quella che un tempo era la dimora di Callejon e che ora è terra di conqusta per due calciatori differenti che si stanno alimentando di una sana concorrenza.

I GOL DA DESTRA - Dal secondo tempo di Parma in poi, con Osimhen in campo e il 4-2-3-1, il Napoli volta pagina: i gol del 2-0 arrivano da destra grazie a due percussioni di Lozano. Col Genoa, la sblocca il messicano da destra, su assist di Mertens, con una giocata tipica alla Callejon. Si ripeterà, nella ripresa, anche Politano, un bel gol con dribbling incorporato. Proprio Politano replicherà con l'Atalanta, partendo da destra, e con la Real Sociedad, con una rete simile complice una deviazione decisiva. Sempre con l'Atalanta il gol del vantaggio lo firma il solito Lozano su assist di Di Lorenzo da destra. A Benevento il 2-1 definitivo è di Petagna dopo bello spunto di Politano...da destra. Col Bologna, Osimhen segna su assist di Lozano. Da destra.

EREDI DI CALLEJON - Lozano e Politano hanno raccolto la pesante eredità di Callejon. Non era facile trovarne uno uguale, il Napoli ha puntato su due calciatori di talento, molto diversi dallo spagnolo, ma ugualmente efficaci. Anzi: per ora, anche molto prolifici. Vero che Callejon col tempo aveva smarrito la confidenza col gol (8 negli ultimi due anni), ma il suo apporto in termini realizzativi era stato comunque devastante: 10 assist lo scorso anno, 15 due stagioni fa. Ma separarsi, lo dice il campo, è stato un bene per il Napoli. Che oggi si gode due giocatori prima chiusi dalla figura ingombrante di un calciatore unico nel suo genere.