Plusvalenze, ADL indagato a Roma per falso in bilancio: atto dovuto dopo trasmissione atti

GIOVANILI PRIMAVERA 2, PRIMA SCONFITTA PER IL NAPOLI: AZZURRINI SCONFITTI IN CASA DAL COSENZA Il Napoli Primavera è stato sconfitto dal Cosenza per 2-0 nella seconda giornata di campionato di Primavera 2 - Girone B allo stadio "Giuseppe Piccolo" di Cercola. LE ALTRE DI A UFFICIALE - FIORENTINA, BLINDATO NICO GONZALEZ: HA FIRMATO FINO AL 2028 (ANSA) - FIRENZE, 26 SET - Nico Gonzalez ha prolungato con la Fiorentina fino al 2028. Dopo i 'rumors' circolati ieri arriva l'ufficialità attraverso i canali del club dove è stato anche diffuso un breve video che mostra il direttore generale Jose...