Pres. Atletico: "James firma? Non lo so, ma siamo sempre interessati ai buoni giocatori. Armonia col Real..."

Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Marca parlando anche di mercato con James sullo sfondo: "James firmerà? In questo momento, non lo so. James è un buon giocatore e l'Atlético è sempre interessato ai buoni giocatori. Ma non posso dirti se sta arrivando perché non lo so. Comunque col Real Madrid c'è sempre stata buona armonia. Se ci piace un calciatore andiamo e chiediamo informazioni. Manca la ciliegina? La glassa manca sempre. Sono i tecnici che devono dirlo, ma penso che con quello che è arrivato finora, mi sembra che la squadra si sia rafforzata molto" ha concluso.