Pres. Federazione nigeriana: "Osimhen sta meglio, quanto prima tornerà disponibile! Era arrabbiato..."

Amau Pinnick, presidente della Federcalcio nigeriana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La prima reazione è stata capire l'entità dell'infortunio, un chirurgo ortopedico ha sviluppato il caso. Siamo andati in albergo una volta terminate le visite, abbiamo ricevuto la chiamata dall'ortopedico che ci ha detto che avrebbe saltato la seconda gara della nazionale, ma questo tipo di infortuni si smaltiscono in maniera breve. L'ho sentito poco fa, si sentiva già molto meglio. Osimhen è un lottatore, vuole fare il meglio per il Napoli e la nazionale, vuole migliorarsi per raggiungere gli obiettivi prefissati. Naturalmente era arrabbiato, ha perso la possibilità di giocare le prossime".