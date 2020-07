Pres. Lille conferma la cessione di Osimhen: "Al Napoli diventerebbe una superstar, il mio consiglio..."

Victor Osimhen continua ad essere il nome caldo in casa Napoli, tanto da essere ormai diventato l'obiettivo numero uno per il club di De Laurentiis. Il presidente del Lille Gerard Lopez, nel corso di un'intervista al portale francese La Voix du Nord, ha di fatto confermato la partenza dell'attaccante nigeriano, probabilmente alla volta di Napoli: "Avevamo diverse offerte per Victor. Ci siamo scambiati molte opinioni. Andiamo d'accordo e ha una vita straordinaria. Mi ha chiesto e gli ho dato il nome del club che pensiamo sia meglio per lui, in base al suo stile di gioco, l'allenatore e la progressione che immagina".

Interrogato sull'ipotesi Napoli: "Napoli è appena sotto la Juve o il Barça ma è allo stesso livello dell'Atlético di Madrid. Se ci andrà, diventerà la loro superstar. Avere Napoli ai tuoi piedi deve essere qualcosa nella vita di un calciatore. Victor ha la forza di esibirsi sotto pressione".