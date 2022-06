Pres. Toronto: "Insigne incredibile, si sentirà a casa! Sarà leader, nessun paragone con Giovinco"

Bill Manning, presidente del Toronto, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Lorenzo Insigne

Bill Manning, presidente del Toronto, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Lorenzo Insigne: "Oltre il calciatore, che adoro per l’incredibile tecnica , amo il suo spirito. Ha un carattere forte, è sempre positivo e si troverà bene da noi. Mi auguro possa diventare uno dei leader.

Toronto? Sono sicuro che gli piacerà moltissimo, innanzitutto perché c’è una forte presenza di italo-canadesi. La città è vivace e grande, con circa 6 milioni di abitanti. In un contesto così, si sentirà come a Napoli.

Contratto importante? È un destino comune a tutti i giocatori speciali. Prendiamo quest’anno, dove il Napoli ha lottato a lungo per lo scudetto. Ha saputo distinguersi nonostante gli obiettivi di una simile portata, segnando gol pesanti. Farà altrettanto a Toronto».

Paragone con Giovinco? Non mi piace questo tipo di paragoni. Sebastian è stato un elemento incredibile per noi, Lorenzo è un campione vero. La sua carriera proseguirà in modo grandioso qui".