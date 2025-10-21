Live Psv-Napoli, pre-partita: le scelte ufficiali di Conte e Bosz

19.50 - Sono stare rese note le formazioni ufficiali del match di Eindhoven. Nel Napoli, Conte preferisce ancora Milinkovic-Savic a Meret tra i pali, in difesa ritorna Buongiorno ed è confermato Spinazzola sulla sinistra; a centrocampo McTominay stringe i denti e parte titolare, dall'altro lato riecco Politano, mentre davanti tocca a Lucca. Nel PSV, Bosz esclude sia Obispo che Dest: spazio a Flamingo in difesa; in attacco invece confermati Man, Salibari e Perisic alle spalle di Til. Di seguito le formazioni ufficiali:

PSV EINDHOVEN (4-2-3-1): Kovar; Mauro Junior, Flamingo, Gasiorowski, Salah-Eddine; Veerman, Schouten; Man, Salibari, Perisic; Til. All. Bosz

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne McTominay; Lucca. All. Conte.

19.35 - Manca sempre meno all'inizio della sfida: il pullman del Napoli ha fatto il suo arrivo al Philips Stadion. Cresce l'attesa anche per conoscere le formazioni iniziali.

18.00 - Ci sono diversi dubbi sulle scelte di formazione dei due allenatori. Nel Napoli, Conte ha il dubbio su McTominay che è acciaccato: se non dovesse farcela dall'inizio, potrebbe toccare a Lang o Elmas sostituirlo; nelle ultime ore è rimbalzata anche l'idea di De Bruyne falso 9 con Lucca in panchina. Sponda PSV, il tecnico Bosz deve sciogliere il ballottaggio in difesa tra Obispo e Dest. Di seguito le probabili formazioni della sfida:

PSV EINDHOVEN (4-2-3-1) probabile formazione: Kovar; Mauro Junior, Obispo, Gasiorowski, Salah-Eddine; Veerman, Schouten; Man, Salibari, Perisic; Til. Allenatore: Peter Bosz

NAPOLI (4-1-4-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay: Lucca. Allenatore: Antonio Conte

17.00 - Dopo i 180 fermi (con espulsione), numerosi video testimoniano perquisizioni e identificazioni a tappeto, anche nei pressi dell’area dello stadio. Persino alcuni inviati italiani sarebbero stati sottoposti a controlli prolungati, a causa del semplice fatto di trovarsi in centro. Le autorità olandesi hanno giustificato l’operazione con la necessità di evitare assembramenti, imponendo ai tifosi del Napoli di rimanere negli hotel fino a ridosso del match.

16.30 - Le dirigenze dei due club si sono incontrate nel consueto pranzo pregara. Il vicepresidente Edoardo De Laurentiis e la delegazione azzurra, insieme al delegato UEFA Thura Win, sono stati accolti dal CEO Marcel Brands e dalla dirigenza del PSV presso il Philips Stadion di Eindhoven. La SSC Napoli ha omaggiato i padroni di casa con l’opera “Amma faticà again…”.

Peter Bosz non dovrebbe apportare particolari stravolgimenti in formazione. Dunque, 4-2-3-1 con Kovar in porta, pacchetto difensivo composto da Salah-Eddine e Mauro Junior ai lati con Gasiorowski e Obispo al centro, quest'ultimo in ballottaggio con Dest che però giocherebbe da terzino (con Schouten che arretra e Mauro Junior a centrocampo). In mediana agiranno Schouten e Veerman, mentre sulla trequarti ci sarà il solito Salibari a inventare con Man e Perisic larghi sulle fasce. In attacco, Pepi è tornato dall'infortunio ma non è ancora al meglio e quindi Til va verso una maglia dal 1'.

Antonio Conte continuerà con il 4-1-4-1 e potrà contare su due recuperi importanti. Tra i pali Milinkovic-Savic resta favorito su Meret, in difesa sulle corsie si preparano Di Lorenzo e Spinazzola (in pole su Gutierrez), mentre al centro accanto a Beukema riecco Buongiorno. In assenza di Lobotka, le chiavi del centrocampo sono affidate a Gilmour, insieme a lui De Bruyne e Anguissa; sugli esterni, da un lato ritorna Politano, dall'altro McTominay è in dubbio: se non dovesse farcela, i principali indiziati a sostituirlo sono Elmas o Neres, ma anche Noa Lang è una soluzione, così come avanzare Spinazzola con Gutierrez terzino. Davanti, è ancora ai box Hojlund, tocca a Lucca fare da riferimento centrale.

È la volta del terzo turno della league phase di Champions League: il Napoli di Antonio Conte va in trasferta a Eindhoven, dove al Philips Stadion affronterà il PSV di Peter Bosz. I campioni in carica d'Olanda, attualmente secondi in Eredivisie, sono un avversario di certo da non sottovalutare e lo ha sottolineato anche il tecnico azzurro in conferenza stampa. Il Napoli però ha tutte le carte in regola per vincere la partita, o almeno provarci: è sicuramente uno step importante da fare in ottica qualificazione, se non per sognare addirittura un passaggio diretto agli ottavi di finale, e pure per rialzarsi dal brutto ko di Torino.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Psv-Napoli!