Quando si gioca Juve-Napoli? CdS rivela: "C'è una data a sorpresa"

C'è una data a sorpresa per il recupero di Juventus-Napoli, gara fantasma dello scorso 4 ottobre. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che la partita dello Stadium potrebbe essere recuperata il 14 febbraio, giorno in cui è prevista, da calendario, la partita di ritorno al Maradona. L'ultima idea, spiega il quotidiano, è quella di utilizzare quello spazio per recuperare la prima delle due sfide di campionato, per poi posticipare quella di ritorno. Un'altra idea dato che le date del 13 e 20 gennaio sono poco praticabili.