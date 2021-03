Quella su Zielinski è una grandissima Fake News

C’è un tempo per tutto. Vivere, morire, confondere l’adolescenza come un periodo a cui restare attaccati il più a lungo possibile. In questo errore, purtroppo, Piotr Zielinski si è rifugiato tante volte nel corso della sua carriera, rifiuto alla maturità sottolineato con grande severità dagli allenatori che avevano la possibilità di ammirarne quotidianamente lo sconfinato talento.

Peter Pan, ora, è però pronto ad abbandonare l’isola che non c’è. Lo dicono i numeri, lo dicono gli occhi, lo dicono le giocate che risultano determinanti nel corso delle gare. Zielinski è diventato un giocatore continuo, con pochissimi passaggi a vuoto, al punto da rendere una vera e propria fake news la diceria sulla sua discontinuità.

A San Siro con le sue fiammate ha acceso il match: sfiorando il gol nel primo tempo, servendo l’assist a Politano che gli varrebbe una laurea ad honorem in tempismo. Perfetta la lettura della situazione, precisa al millimetro la giocata che ha permesso poi all’ex Inter di trovarsi a battere a rete indisturbato.

I numeri, si diceva. In stagione sono già 8 le reti e 8 gli assist del classe ’94, che viaggia così spedito verso un traguardo che era abitudine per l’immenso Marek Hamsik: andare in doppia cifra alla casella delle marcature e delle assistenze. Obiettivo più che raggiungibile se Piotr terrà fede al trend di un 2021 che lo sta consacrando come uomo riferimento per il presente, ma anche come pietra su cui fondare il Napoli del domani.

Negli ultimi trenta giorni lo score di Zielinski è da macchina da guerra: 3 reti e 4 assist in 7 gare per il classe ’94, che nel ruolo di ‘finto trequartista’ riesce a muoversi con maggiore libertà e sfruttare tutta la sua qualità negli ultimi trenta metri del campo. Una crescita costante, che ad oggi rende la storiella della sua incostanza una leggenda metropolitana da B movies horror americano in onda il martedì sera a notte fonda.