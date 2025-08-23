Ultim'ora Rabiot offerto al Napoli, Repubblica: "Lascerà il Marsiglia e può tornare in Italia"

Adrien Rabiot dovrà lasciare Marsiglia dopo la rissa con Rowe, ora al Bologna. L'ex centrocampista della Juventus è ormai fuori dai piani di De Zerbi e del club e dunque si riapre per lui la pista italiana. Oltre al Milan, dove ritroverebbe Allegri, suo mentore in bianconero, Rabiot è stato offerto al Napoli.

Lo riporta Repubblica con gli aggiornamenti live sul mercato delle italiane. Il Napoli è sempre alla ricerca di un nuovo centrocampista. Si è parlato anche di un possibile ritorno di fiamma per Brescianini, ora all'Atalanta ma pronto a salutare qualora la Dea dovesse concludere per Musah del Milan, vecchio obiettivo azzurro. Il principale scoglio da dover aggirare riguarda il pesante ingaggio di Rabiot, sotto contratto con l'OM per circa 6 milioni di euro a stagione. In tal senso, tra l'altro, ci sarà anche da trattare con un osso notoriamente molto duro in fase di contrattazione come la madre-agente Veronique.